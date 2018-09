Belle soirée en perspective au Théâtre Luc Donat, avec le concert de Anoushka Shankar, virtuose du sitar, programmé le 29 septembre à 20h qui fera suite à celui donné au Teat Plein Air la veille, le vendredi 28 septembre. Cette musicienne réputée est la fille d'un musicien très connu, Ravi Shankar. Anoushka Shankar a eu le privilège d'être formée à son art par son père dès ses débuts. Elle a joué et étudié le sitar avec lui depuis l'âge de neuf ans et possède une connaissance très approfondie de la musique traditionnelle indienne

C'est une artiste reconnue que les mélomanes auront le privilège d'écouter et d'applaudir. A seulement treize ans, elle a fait ses débuts sur scène à New Delhi et a découvert les joies du studio en participant au disque de son père In Celebration. Trois ans plus tard, elle est signée en tant qu’artiste soliste chez Angel/EMI Classics et son album "Live at Carnegie Hall", sorti en 2001, est nommé pour un Grammy Award dans la catégorie Meilleur Album World.

Il semble qu’Anoushka Shankar soit destinée à poursuivre l’œuvre et l’héritage de son père, tout en gardant sa part de créativité et d’ouverture sur les autres musiques telles que le flamenco, le jazz, l’électro ou la musique classique occidentale. De grands moments de musique en perspective.