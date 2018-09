Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le mercredi 19 septembre, un gros dispositif avait été mis en place pour relever les infractions au code de l'environnement. Les gendarmes accompagnés de 4 agents de la DEAL et 2 policiers municipaux sous la direction du Vice-Procureur de la république de Saint-Pierre et du commandant de la compagnie de gendarmerie ont inspectés 6 sites à Saint Joseph. Au total, la présence de 170 véhicules hors d'usage et de nombreux déchets a été constatée. Les gendarmes rappellent que les carcasses de voitures sont des déchets dangereux et ne peuvent être stockées sur des terrains sans autorisation préfectorale. Les auteurs de ces infractions ont été entendus. Ils encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Le mercredi 19 septembre, un gros dispositif avait été mis en place pour relever les infractions au code de l'environnement. Les gendarmes accompagnés de 4 agents de la DEAL et 2 policiers municipaux sous la direction du Vice-Procureur de la république de Saint-Pierre et du commandant de la compagnie de gendarmerie ont inspectés 6 sites à Saint Joseph. Au total, la présence de 170 véhicules hors d'usage et de nombreux déchets a été constatée. Les gendarmes rappellent que les carcasses de voitures sont des déchets dangereux et ne peuvent être stockées sur des terrains sans autorisation préfectorale. Les auteurs de ces infractions ont été entendus. Ils encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.