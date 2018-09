Le vendredi 28 septembre 2018, La Réunion célèbrera pour la première fois La Nuit des Chercheurs. Cette manifestation européenne est organisée dans 12 villes françaises. Le but ? Partager avec le public 1001 histoires sur la magie de leur métier de chercheurs, au travers de récits, de jeux, de mises en scène, d'énigmes et d'anecdotes. La première édition réunionnaise se tiendra à l'IAE, à Saint-Denis.

A La Réunion, cette première édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est organisée par l’Université de La Réunion, sur le site de l’IAE, rue de la Victoire à Saint-Denis, de 18h30 à minuit. Une scénographie originale et des espaces insolites seront mis en place pour apporter de la magie à l’évènement et immerger le public dans des décors et des ambiances mémorables. Les chercheurs proposeront aux visiteurs toute une série d’histoires drôles, d’énigmes, d’anecdotes, de jeux et d’animations pour dévoiler leur activité et partager des moments forts, intimes et décomplexés, riches en échanges et riches en émotions.

De nombreuses animations

Elle accueillera une cinquantaine de chercheurs venus des laboratoires rattachés à l’université, mais aussi du CIRAD, de l’ESA et de l’ENSAM.

Leurs champs de recherche vont du volcanisme à l’illettrisme, de la guerre froide au diabète et du journalisme à l’énergétique. Tous ont à cœur de vous faire partager leur passion et de vous rendre accessibles leurs travaux.



Le public pourra stimuler ses sens avec les rencontres dans le noir, mais également tester des dispositifs d’animation inédits, comme les " playlists de chercheurs ". Enfin, un Labo des fake news sera proposé pour apprendre aux visiteurs à se méfier des idées reçues et à démêler le vrai du faux

Pour cette 14ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s, l’art de la narration et à l’honneur. Puisque 2018 a été proclamée année européenne du patrimoine culturel, la thématique" 1001 histoires " vient lui faire écho. Mais si les récits de Schéhérazade ont envoûté le roi de Perse durant les 1001 nuits, les chercheurs ne disposeront que d’une seule soirée, celle du 28 septembre, pour mettre en récit les sciences, des histoires de science ou leur propre histoire. Le thème 2018 invite les chercheurs en sciences humaines et sociales à se joindre au mouvement, pour intriguer, interroger, éveiller la curiosité du public et le passionner.

