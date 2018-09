BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 21 septembre 2018

Scandale pour les interdits alimentaires à La Réunion : Miam de la viande, cachée dans nos aliments

Présure de veau, gélatine de boeuf ou de porc, résine d'insecte... le tout gentiment caché dans nos aliments et nos boissons sans que nous le sachions. Les industriels de l'agroalimentaire les utilisent à dessein mais se gardent bien de l'indiquer clairement aux consommateurs. La dernière enquête de l'ONG foodwatch épingle ainsi une dizaine de produits, nous mettant l'eau à la bouche et la puce à l'oreille. Surtout à La Réunion où de nombreuses communautés religieuses composent avec des interdits alimentaires.

Alzheimer : une journée pour mieux penser la prévention

Ce 21 septembre est la Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer. A La Réunion, cette pathologie du vieillissement concernerait environ 10 000 personnes dont la moitié ne serait pas encore diagnostiquée. L'antenne réunionnaise de France Alzheimer organise une journée d'action le 30 septembre, avec une marche au départ de Sainte-Marie et un pique-nique partagé autour d'animations diverses à l'arrivée, au Parc Coeur Vert, à La Trinité à Saint-Denis.

Projet de Loi finances 2019, Les forces économiques locales font front commun

Le projet de Loi finances 2019 sera présenté lundi prochain au Conseil des Ministre puis débattu à l'Assemblée Nationale. Ce jeudi 20 septembre, La Réunion Économique, une organisation qui regroupe le tissu économique de l'île et les trois chambres consulaires (Agriculture, de Commerce et d'Industrie, de Métiers et de l' Artisanat) a voulu alerter sur un avenir qui s'annonce sombre et incertain pour les entrepreneurs réunionnais. L'image est rare mais en période de crise, on joue collectif.

Piton de la Fournaise, septième jour d'éruption : on ne s'en lasse pas !

Le dernier point de l'Observatoire est mitigé : "L'éruption qui a débuté le 15 septembre à 04h25 heure locale se poursuit. Le trémor volcanique, indicateur de l'intensité éruptive en surface, a largement diminué par rapport aux jours précédents ". Pourtant, cette quatrième éruption de l'année pourrait bien durer. Car c'est sous le cratère Dolomieu que tout se passe...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle journée, soleil et quelques nuages

Après une jolie matinée bien ensoleillée, Matante Rosina s'attend à deux trois petits nuages dans l'Ouest. Elle va bien s'équiper et grimper dans les Hauts où le ciel reste tout bleu, d'autant plus que le vent de d'Est continue de l'embêter. Et bien sûr, il fait chaud !