Ce jeudi 20 septembre 2018, à l'occasion de l'étape réunionnaise de l'Orange Business Tour, Pierre Clément, Directeur Entreprises France, Franck Rabourg directeur de l'agence entreprises Réunion - Mayotte et Grégoire De Changy, Directeur Marketing Internet des Objets annoncent le lancement de ses solutions "IOT" (L'internet des Objets) à la Réunion. Nous diffusons ci-dessous un communiqué d'Orange.

"L’Internet de demain, c’est l’Internet des Objets ( IdO ou IoT pour Internet of Things), celui où les objets s'animent, se font attentifs, dialoguent les uns avec les autres, mais aussi et surtout avec nous, nos proches, nos amis, nos collègues, nos interlocuteurs quotidiens. Celui où ils se mettent au service des individus, des sociétés et de la planète, pour mieux nous accompagner. Ce sont des réseaux où des milliards d’objets connectés ressentent, comprennent et agissent, pour anticiper nos besoins, mais surtout, pour répondre à nos choix.

Fort de l’expérience d’Orange en métropole, qui dispose une solide expérience des objets connectés sur le marché BtoB:

Orange gère au quotidien plus de 14,816 millions d’objets connectés

Orange traite plus de 330 375 millions de données chaque minute.

Plus de 300 clients Entreprises utilisent déjà le réseau LoRa® Orange

Orange propose Datavenue qui s’adresse à toutes les entreprises, des PME aux multinationales en passant par les start-ups, et couvre toute la chaîne de valeur de l'IoT un catalogue d’objets connectés sélectionnés sur des critères rigoureux avec tests de certification

L’agence entreprises d’Orange Réunion propose d’accompagner les entreprises réunionnaises dans leur transformation digitale en leur proposant des solutions IoT de bout en bout. Orange est convaincu que la révolution IoT doit venir d'une innovation choisie.

La révolution IoT ne se fera que si elle est inclusive et utile : si la technologie IoT est accessible à tous, partout, quel que soit le mode de vie ou le type de foyer, chez soi ou au travail, à la ville comme à la campagne. Elle doit s'adapter à chaque projet, chaque entreprise, chaque collectivité, chaque organisation quels que soient son fonctionnement et ses objectifs.

La technologie IoT doit être intelligente, à travers des réseaux sécurisés, fiables et qui s'ajustent aux besoins des utilisateurs, et à travers des objets attentifs à leur environnement.

A La Réunion, Orange propose un portfolio de réseaux dédiées aux objets connectés permettant de satisfaire tous les projets IoT du territoire, notamment avec :

Le Lancement des offres IoT sur réseau mobile d’Orange à La Réunion pour apporter des outils de gestion et des offres de tests aux entreprises réunionnaises.

Le lancement du Réseau LoRa® sur Saint Denis, qui se développera sur toute l’ile en fonction des besoins des entreprises et collectivités de la Réunion

L’arrivée du LTE-M, en 2019, une évolution de la 4G dédiée aux objets connectés à La Réunion qui permet une plus grande couverture , une plus grande autonomie et une durée de vie plus longue des objets connectés

Selon Pierre Clément, Directeur Entreprises France " La Réunion est un territoire d’innovation par

excellence, un territoire technophile et dynamique où nous pourrons développer ensemble les

usages connectés d’aujourd’hui et inventer ceux de demain. ""