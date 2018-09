Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

Après une jolie matinée bien ensoleillée, Matante Rosina s'attend à deux trois petits nuages dans l'Ouest. Elle va bien s'équiper et grimper dans les Hauts où le ciel reste tout bleu, d'autant plus que le vent de d'Est continue de l'embêter. Et bien sûr, il fait chaud !

