Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 12 minutes

Depuis plusieurs années, l'Office National des Forêts affiche un déficit structurel important d'environ 40 millions d'euros sur le plan national. Cette situation ne cesse de s'enliser. En 2016 et 2017, selon les syndicats, le Ministère de l'Agriculture n'aurait pas versé la subvention de 12,5 millions d'euros pour charges de service public. Ils estiment donc que "le déficit de l'ONF est aggravé sciemment par des décisions gouvernementales". Aujourd'hui, la direction de la structure a décidé d'opérer des coupes budgétaires drastiques. À La Réunion, moins 500.000? par an ces trois prochaines années. Mais aussi des suppressions de postes. Selon les syndicats, la masse salariale serait la variable d'ajustement. Les agents de l'ONF local accusent le coup et font appel aux Parlementaires pour leur venir en aide. Plusieurs députés et élus réunionnais se sont d'ores et déjà engagés. Ericka Bareigts entre dans la danse.

Depuis plusieurs années, l'Office National des Forêts affiche un déficit structurel important d'environ 40 millions d'euros sur le plan national. Cette situation ne cesse de s'enliser. En 2016 et 2017, selon les syndicats, le Ministère de l'Agriculture n'aurait pas versé la subvention de 12,5 millions d'euros pour charges de service public. Ils estiment donc que "le déficit de l'ONF est aggravé sciemment par des décisions gouvernementales". Aujourd'hui, la direction de la structure a décidé d'opérer des coupes budgétaires drastiques. À La Réunion, moins 500.000? par an ces trois prochaines années. Mais aussi des suppressions de postes. Selon les syndicats, la masse salariale serait la variable d'ajustement. Les agents de l'ONF local accusent le coup et font appel aux Parlementaires pour leur venir en aide. Plusieurs députés et élus réunionnais se sont d'ores et déjà engagés. Ericka Bareigts entre dans la danse.