Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Attention si vous êtes sur la route du littoral en direction de Saint-Denis, des embouteillages de 14 km sont observés. Ils commencent à l'entrée de la Possession, 1km avant d'arriver sur la RDL. Les voitures sont pratiquement immobilisées. Des bouchons dus à des ralentissements créés par des travaux de rabotage entrepris dans la nuit sur le pont de la Rivière de Saint-Denis, "une phase de chantier inévitable et très contraignante" selon la DRR. Si les travaux sont terminés depuis 5h du matin, la route est encore peu praticable car "nous sommes dans une phase de travaux avant la pose de l'enrobé définitif de la chaussée". Il y a donc peu de zone de roulante et beaucoup de ralentissement ce qui créé un effet accordéon.

Prenez votre mal en patience et prudence... (Photo RB/Imaz Press)

