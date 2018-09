Voici l'agenda sportif du week-end (Photo d'illustration)

Football : Demi finales de la coupe de France

Les demi-finales régionales de la coupe de France sont programmées pour ce week end pour les groupe A et B.

Vendredi 20h30: St Pierroise – Ste Marienne

Samedi 20h30: Tamponnaise – St Denis FC

Dimanche 15h30: Jeanne d'arc – St Pauloise

Mardi 20h30: Excelsior – Ste Suzanne

Handball : Match en retard

Pas de journée de championnat programmée ce week end si ce n'est un match en retard de la D1 masculine qui se jouera vendredi soir à 20h30 entre Sainte Marie et la JSB.

Basketball : 4ème journée de championnat

Ce week end aura lieu la 4ème journée de championnat pré national masculin et féminin.

Côté masculin, trois rencontres sont programmées samedi soir à 20h30:

St Pierre - AMML

COM - St Paul

Tampon - BCD

Côté féminin, quatre rencontres sont au programme ce samedi à 18h30, avec une rencontre avancée à vendredi:

Tampon 2 - BCD (vendredi 20h30)

St Leu - Aiglons

St Pierre - Port

Ste Marie - Tampon

COM - St Paul

VTT : 24 heures Croc'défi

Le CCSL organise la 3ème édition des 24 heures Croc'défi ce week end à Etang Salé. L’épreuve aura lieu samedi et dimanche dans la forêt de l’Etang Salé, le " village " sera situé dans l’enceinte du " Croc Parc ". La durée de l’épreuve sera de 24 heures en continu. Le départ sera donné à 13h le samedi pour une arrivée à 13h le dimanche. La course sera arrêtée lorsque la première équipe passera la ligne quand les 24h auront été écoulées. Les équipes seront composées de 2 à 6 coureurs qui se relayeront à leur guise pendant 24 heures sur un circuit de 9km. L'épreuve est ouverte en solo également.

VTT : 3 heures d'endurance XC

En parallèle du Croc'défi, le CCSL organise une épreuve d'endurance de 3 heures en équipes de deux ce dimanche dans la forêt d'Etang Salé. Les équipiers devront obligatoirement se relayer à chaque tour pendant 3 heures. Sera déclaré vainqueur l'équipage qui a bouclé le plus de tours en 3 heures et franchira la ligne le premier.

Trail : Trail des Sables

La Dominicaine organise son trail ce samedi à Etang Salé sur un parcours de 21km. Le départ se fera à 16h00 sur la plage direction bassin pirogues et le gouffre puis la piste cyclable pour rejoindre le parcours de santé et le terrain para puis la pointe reinete, le gros piton, la côte des Avironspour revenir ensuite sur la plage par la ravine mulat. 700 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Moto : 2ème manche de Supermotard

La seconde manche du championnat de Supermotard aura lieu ce dimanche sur la piste de la Jamaique, organisée par le team 974 deux zéro. Comme d'habitude, la journée débutera à 8h00 par les essais pour toutes les catégories, suivis des 1ère et 2ème manches, puis la 3ème manche uniquement pour les Prestige.

Omnisport : Week End No Sport

Le Cros Réunion invite toutes les ligues, tout le mouvement sportif et tous ceux qui soutiennent cette action à participer au rassemblement samedi 22 septembre à partir de 9h devant la Préfecture.

Le Cros Réunion a sollicité M. Le Préfet pour recevoir une délégation qui lui remettra une motion de protestation contre la politique gouvernementale en matière de sport (baisse du financement, suppression du financement de HN et des pôles, suppression des emplois, etc…….)

Cette action a été décidée en Assemblée Générale du CROS à l’unanimité des Ligues présentes.