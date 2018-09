Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Contre les coupes budgétaires et les suppressions d'emploi, c'est un week-end No Sport qui est organisé à la Réunion les samedi 22 et dimanche 23 septembre au lieu de la Fête du sport voulue par le Ministère. Une centaine de personnes se sont rassemblée ce samedi matin devant la préfecture. Les acteurs sportifs (Cros, les ligues et Comités) accompagnés leurs soutiens ont remis au Préfet une motion avec leurs revendications.

