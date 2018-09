BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 22 septembre 2018

8ème jour d'éruption au Volcan, au plus près de la lave avec les scientifiques

De la lave incandescente projetée sur plusieurs mètres, une odeur de soufre persistante, une chaleur intense, un sol instable et dangereux et de la caillasse à perte de vue. En lisant cette liste, on peut se demander pourquoi le Piton de la Fournalse les intéresse tant. La réponse est simple, en premier lieu, c'est parce que ce sont des passionnés. Le géant de lave les fascine, les attire. Et en deuxième lieu, c'est parce qu'en cas d'éruption, ce sont les seuls à pouvoir l'approcher, car les seuls autorisés à accéder à l'Enclos. Un privilège ? Non, leur boulot.

Boycott : Pas de sport à La Réunion ce week-end... ou presque

Les organisations sportives, suivies par les collectivités boycottent la journée Sport instituée par l'État, pour dénoncer les baisses de subventions et l'incertitude de financement du sport en 2019. Le week-end du 22 et 23 septembre sera donc "No Sport", les structures sportives seront fermées, les clubs, les ligues et les comités en pause. Les seuls évènements qui auront lieu seront deux matchs des demi-finales de la coupe régionale de France Football... Avec une polémique à la clef.

Insolite : L'espoir des soldes

Image un peu insolite à Saint-Louis, non loin de l'usine du Gol. L'affiche du documentaire de Wim Wenders consacrée au Pape François, " un homme de parole " trône aux côtés d'une publicité pour une enseigne de meubles promettant des soldes pouvant aller jusqu'à -60%. Avec un Pape en pleine réflexion, on peut lire, sur cette affiche, " l'espoir est un message universel ". Quand on parle de soldes, l'espoir est permis pour trouver de bonnes affaires.

Thierry Marx pointe la "responsabilité sociale et environnementale" de la restauration de 2050

En 2050, la restauration devra avoir une forte "responsabilité sociale et environnementale", affirme le chef étoilé Thierry Marx, qui prône les circuits courts et permettra à des "petits artisans" de devenir fournisseurs de la Tour Eiffel.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil...sauf à l'est

Matante Rosina commence le week-end complètement à l'ouest : elle suit le soleil, il ne faut pas lui en vouloir. A l'est, le ciel est couvert de nuages depuis le petit matin. Quant au vent, il se calme un peu, mais les rafales restent encore fortes sur les côtes nord et sud. Et vous chez vous?