Les " Journées du Bien-Être - Retour aux sources ", rassemblent dans les jardins du musée de Stella Matutina, des acteurs locaux ayant une sensibilité pour la médecine traditionnelle, l'artisanat, le bio, bien-être. Si vous êtes passionnés par la médecine traditionnelle ou que vous vous intéressez aux méthodes naturelles qui procurent du bien-être, cette rencontre n'attend que vous.

Aryuvédique, Thaï, Chinoise… Depuis plus de dix ans, les cures de thalassothérapie en métropole ont fait de ces médecines traditionnelles le pivot de leurs offres de cures. Dans certains pays, la médecine traditionnelle est même intégrée aux systèmes de soin et prise en charge par l’assurance santé.

Acupuncture, naturopathie, aromathérapie, réflexologie, ces pratiques parmi les plus connues des médecines traditionnelles seront bien entendu présentes lors de ces Journées du bien-être mais il en existe bien d’autres que le public aura l’occasion de découvrir lors de prestations proposées, mais aussi d’ateliers et de conférences.

Les intervenants présents sur cette manifestation ont tous été recrutés sur présentation de titres de compétences, diplômes ou certifications reconnues.

Sur place, des artisans du secteur bio proposeront leurs produits locaux.

L’entrée à cette manifestation est payante : 12 euros pour une journée, 18 euros pour les deux jours. Visite du Musée (hors cinéma 4D) incluse dans le prix.

Programme des conférences

Samedi 22 septembre 2018

10h00 à 11h00 " Soigner son histoire : faire la paix avec ses émotions " Alice Pèlerin – Médecin.

11h15 à 12h15 : " Guérir les relations de couple". Patrick Chan Hoising - Naturopathe.

12h30 à 13h30 : " Changements alimentaires et carences en cascade " Martine Sueur, Reliance

13h45 à 14h45 : " Le bonheur n'est pas seulement dans le pré, il est surtout dans la tête… que dévoilent les neurosciences sur cet état de grâce ? " Laurence Trucchi et Rodolphe Sinimale, Membre sphère Bien Etre du réseau de professionnel BNI La Réunion

15h00 à 16h00 : " Ouvrir son cœur à soi-m'aime, le chemin de la bienveillance vers le bonheur " Erika Sita et Laurence Cotta,

16h15 à 17h15 : " Prendre soin de son corps - Pratiques pour un Happy Body " Meryl Costa, Valérie Houizot, Géraldine Verdickt et Jerôme Mansord, Membre sphère Bien-Etre du réseau de professionnel BNI La Réunion

17h30 à 18h30 : " Tarot psychologique et divinatoire : Démonstration " Richard Alabacete pour Formessence

----------------------------------------

Dimanche 23 septembre 2018

10h00 à 11h00 : " Ces ondes qui nous traversent " – Martine Sueur, Reliance.

11h15 à 12h15 : " Votre date de naissance à travers la numérologie et le tarot " Richard Albacete pour Formessence.

13h00 à 14h00 : " L’histoire de nos ancêtres : L’impact du transgénérationnel sur nos vies et notre quotidien. " Marc Perugini, Association Terre Happy

14h15 à 15h15 : " La maladie : Quand l’inconscient s’imprime dans le corps " – Véronique Tilin, Espace Bien Etre Réunion.

15h30 à 16h30 : " Une sexualité et des relations plus épanouies " Anne Flore Baron, ergothérapeute

16h45 à 17h45 : " Me guérir en aidant mes ancêtres". Qu'avons nous à guérir chez nos aînés pour les libérer et nous libérer en même temps. Patrick Chan Hoising - Naturopathe.

---------------------------------------------

Programmes des ateliers

Samedi 22 septembre 2018

Salle 2

10h00 à 11h00 : Maladie que viens-tu faire dans ma vie ? se mettre à l’écoute de la maladie – Ingrid Masseaux – Alternativ.

11h15 à 12h15 : " Sérénité et détente : je prends un moment de pause pour moi " Carole Orfila

12h30 à 13h30 : Découvrir l’hypnose Humaniste – Eveil&Co.

13h45 à 14h45 : Hydrothérapie à domicile et préparation au jeûne – Martine Sueur, Reliance.

15h00 à 16h00 : Des émotions aux addictions, un chemin de compensation - Marc Perugini - Association Terre Happy

16h15 à 17h15 : La naturopathie avec Chistie Selfway " Comment augmenter son énergie, sa paix intérieure, affiner ou garder sa silhouette avec l’alimentation JOY FOOD "

17h30 à 18h30 : Atelier découverte de la méthode ESPERE (r) de Jacques Salomé – Ingrid Masseaux – Alternativ.

Salle 1

10h00 à 11h00 : Un temps pour soi - Association floraisance

11h15 à 12h15 : L’énergie et la vie dans son petit déjeuné - Mam Zen- Sarah Piccioli

12h30 à 13h30 : Prendre soin de son visage – Atelier de soin, pose de masque, Forever

13h45 à 14h45 : Diet’Ethik Ayurvedique - Prana Saï

15h00 à 16h00 : Art Pédagogie " se valoriser par la créativité " Domy Marteau

Salle 3

10h00 à 11h00 : "Je ne me sens pas dans mon assiette ! Une approche de la naturopathie" Emmanuelle Botreau

11h15 à 12h45 : Se libérer du passé pour vivre pleinement au présent" Marc Perugini - Association Terre Happy

13h à 14h00 : "Haut les cœurs ! Approche intégrative de notre vie émotionnelle Emmanuelle Botreau

14h15 à 15h15 : Découverte de la sophrologie - À.L évolution

15h30 à 16h30 : Le courage d’être soi : oui c’est dur de devenir " soi ", de s’affirmer, de se positionner et d’oser la confrontation à l’autre, et pourtant... Ingrid Masseaux – Alternativ.

SALLE 4

10h à 11h30 : Initiation au Kalaripayat, art martial de santé indien par Florence Latappy

16h45 à 17h45 : Nia avec Olivia- " Pour trouver la joie dans le mouvement " – Association Kirimaya

----------------------------------------

Dimanche 23 septembre 2018

Salle 2

10h00 à 11h00 : Un moment pour soi – Association Floraisance.

11h15 à 12h15 : Les légumes dans tous leurs états - Mam Zen- Sarah Piccioli

12h30 à 13h30 : A la découverte des bienfaits du Shiatsu sur le coprs – Namikoshi Shiatsu

13h45 à 14h45 : : Soulager soi-même ses douleurs avec le Dien Chan – Véronique Tilin – Espace Bien Etre Réunion.

15h00 à 16h00 : "Constellations Familiales : Se libérer du passé pour vivre pleinement au présent" - Marc PERUGINI - Association Terre Happy

16h15 à 17h15 : Nutrition santé et superfood – Format santé

17h30 à 18h30 : Apprendre et méditer et prendre soin de soi - Anne flore Baron

Salle 1

10h00 à 11h00 : le bol d’air jacquier : la respiration au cœur des cellules. – Format Santé

11h15 à 12h15 : Art pédagogue, apprendre à se valoriser – Marteau Domy

12h30 à 13h30 : Prendre soin de son visage – Atelier de soin, pose de masque, Forever

13h45 à 14h45 : " Alimentation vivante et végan " - Graines de Folie Sandrine Bertrand

15h00 à 16h00 : Art Pédagogie - atelier " se valoriser par la créativité " Domy Marteau

16h15 à 17h15 : Un moment pour soi – Association Floraisance.

17h30 à 18h30 : La ruche qui dit oui

Salle 3

10h00 à 11h : Les bienfaits du Shiatsu – Namikoshi Shiatsu

11h15 à 12h15 : Quand les difficultés de nos enfants, sont en fait le miroir de nos propres difficultés ? Alternativ – Ingrid Masseaux

13h45 à 15h15 : Tarot psychologique et divinatoire : Démonstration – Richard Albacete pour Formessence.

15h30 à 16h30 : Le yoga du Rire avec Véronique Tilin

Salle 4 :

15h30 à 16h30 : Nia avec Olivia- " Pour trouver la joie dans le mouvement " – Association Kirimaya

16h45 à 18h15 : Initiation Yoga avec Saby Morales " Le yoga comme porte vers la liberté intérieure " (Apporter son tapis de yoga)