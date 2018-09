Vous êtes chef d'entreprise, étudiant, retraité, salarié ou demandeur d'emploi, vous souhaitez donner de votre temps et mettre vos compétences et vos savoir-faire au service des futurs créateurs d'entreprise ou des entrepreneurs nouvellement installés ? La Ville de Saint-Benoit, en partenariat avec l'ADIE, vous propose d'intégrer son Réseau de soutien à l'entreprenariat par les bénévoles(RE.SEB).

L’équipe de bénévoles du RE.SEB a pour mission d’accompagner et de soutenir les futurs ou jeunes entrepreneurs. Les bénévoles leur apportent des conseils gratuits pour bâtir un projet viable, pour développer leur activité et sont à l’écoute de leurs difficultés.



Le RE.SEB recherche des bénévoles aux profils variés ayant des compétences dans différents domaines touchant l’entreprise : finances, comptabilité, marketing, commercial, juridique, management, informatique, administratif... Mais ce qui compte avant tout c’est sa capacité d’écoute, sa bienveillance, son bon sens.

Les bénévoles participent à un parcours d’intégration et de formation et sont soutenus par des professionnels.

Intégrer le RE.SEB c’est soutenir les jeunes entrepreneurs, développer et partager vos connaissances, tisser un réseau, échanger avec des profils différents de votre environnement social et professionnel, participer au développement socio-économique du territoire.



Soyons tous solidaires et donnons de notre temps, car soutenir les entrepreneurs d’aujourd’hui, c’est créer les emplois de demain !



Pour toute information et échange d’expérience avec des bénévoles, merci de contacter l’Adie par téléphone au 0262 55 11 14 ou par mail à reunion@adie.org.