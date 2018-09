Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le recteur de l'académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, s'est rendu le jeudi 20 septembre à l'Ecole Primaire Alain Lorraine, pour visiter l'exposition Science LaKour. Le 1er adjoint, Gilles Hubert, et l'adjoint à l'éducation, Michèle Milhau, ainsi que les classes de CE2 et CM1 portées par l'association " Les petits débrouillards " ont pu exposer la maquette de la Nouvelle Route du Littoral ainsi que leurs projets de construction de véhicules solaires et électriques et d'engins de chantier à système hydraulique.

