Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 23 heures

Matante Rosina commence le week-end complètement à l'ouest : elle suit le soleil et la chaleur, il ne faut pas lui en vouloir. A l'est, le ciel est couvert de nuages depuis le petit matin. Quant au vent, il se calme un peu, mais les rafales restent encore fortes sur les côtes nord et sud. Et vous chez vous?

Matante Rosina commence le week-end complètement à l'ouest : elle suit le soleil et la chaleur, il ne faut pas lui en vouloir. A l'est, le ciel est couvert de nuages depuis le petit matin. Quant au vent, il se calme un peu, mais les rafales restent encore fortes sur les côtes nord et sud. Et vous chez vous?