Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Dans le cadre de leur partenariat, Air Austral et Air Madagascar annoncent l'ouverture dès le 3 décembre 2018 d'une nouvelle ligne entre La Réunion et Madagascar, reliant Fort Dauphin, Tuléar et Saint-Denis.

