Image un peu insolite à Saint-Louis, non loin de l'usine du Gol. L'affiche du documentaire de Wim Wenders consacrée au Pape François, " un homme de parole " trône aux côtés d'une publicité pour une enseigne de meubles promettant des soldes pouvant aller jusqu'à -60%. Avec un Pape en pleine réflexion, on peut lire, sur cette affiche, " l'espoir est un message universel ". Quand on parle de soldes, l'espoir est permis pour trouver de bonnes affaires.

