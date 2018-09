L'Office de Tourisme de l'Ouest propose deux randonnées guidées en cette fin de mois de septembre pour les marcheurs confirmés. Le dimanche 23 septembre, partez à la découverte du Grand Bénare pour un "spécial lever du soleil" et dimanche 30 septembre, immersion dans la jungle suspendue de Dos d'Ane. Pour toute information ou réservation : www.ouest-lareunion.com / 02 62 42 31 31.

Dimanche 23 septembre : Zarlor Rando, Grand Bénare " spécial lever du soleil "

Départ à 2h30 du matin, ça pique un peu, mais l’Office de Tourisme de l’Ouest assure une expérience qui restera gravée dans toutes les mémoires, et cela en toute sécurité, encadrée par un éclaireur de l’Ouest, Clovis ou Mathieu, accompagnateur en montagne !

Certains disent que le lever du soleil au Grand Bénare est aussi beau, voire plus beau, que celui sur le Piton des neiges (avec en prime moins d’efforts)…

Prenez votre frontale, des vêtements chauds et partez pour l’ascension du troisième plus haut sommet de l’ile, qui culmine à 2898 m.

Une vue à 360 degrés sur La Réunion vous y attend.

Vous reprendrez des forces lors du déjeuner, qui vous sera servi à votre retour, au sommet du Maïdo.

Dimanche 30 septembre : Zarlor rando, dans la Jungle Suspendue.

Partez en totale immersion dans la nature sauvage de ce coin retiré de Dos d’Ane !

Accompagné de notre éclaireur de l’Ouest, traversez un océan de verdure et enfoncez-vous dans la végétation luxuriante. Fougères, lianes, racines, humidité. Êtes-vous encore à la Réunion, ou êtes-vous dans la forêt amazonienne ? Mais non, vous êtes bien dans l'Ouest de l'ile, regardez ! Voici l’Océan qui s’affiche à l’horizon, les pitons Fougères et Batard qui dominent le paysage !

Arpentez les sentiers étroits, imprégnés de l’histoire des esclaves. Entrez dans la maison des Tec-Tecs, Oiseaux la Vierge et leurs compagnons pour un aperçu de leur quotidien brut.

Ce n’est pas la jungle mais presque ! Une aventure qui vous prendra au corps tout entier et un effort récompensé par un bon déjeuner traditionnel, qui vous attendra dans le village de Dos d’Ane.

