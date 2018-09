Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 17 au 21 septembre 2018 sur Imaz Press :



- Lundi 17 septembre - Le volcan sur les réseaux sociaux : troisième jour d'éruption au Piton de la Fournaise

- Mardi 18 septembre - Pour l'Elysée, il y a la France... et les Outre-mer

- Mercredi 19 septembre - Plan santé : ça va dans le bon sens

- Jeudi 20 septembre - Billet d'humeur : Semaine de la mobilité... ou de l'immobilisme

- Vendredi 21 septembre - Miam de la viande, cachée dans nos aliments

Depuis le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, le Piton de la Fournaise est en pleine éruption. Son activité est stable lundi 17 septembre, la lave jaillit toujours sur le flanc sud de la montagne dans la région du cratère Rivals. Un spectacle incroyable qui en a inspiré plus d'un : sur les réseaux sociaux, le volcan est une véritable star. Petit tour d'horizon de vos clichés et de vos réactions.

Avis aux amateurs de mug ou de montre en passant par le t-shirt " champions du monde ", l'Élysée a ouvert le 14 septembre dernier sa boutique où chacun pourra faire son shopping d'objets patriotiques en tous genres. Seul problème, pour les habitants des départements ultramarins, une telle initiative leur coûtera le paiement des frais de livraison, contrairement à la Métropole ou à la Corse. Quand même l'Élysée distingue la France et les Outre-mer...

Des bons points... mais peut mieux faire. C'est un peu le sentiment des médecins libéraux à La Réunion, conscients toutefois qu'une réforme plus ambitieuse aurait un coût trop élevé. Les praticiens réunionnais s'accordent pour reconnaitre qu'à un ou deux points de détails près la volonté politique s'est faite plus conciliante que coercitive et va dans le bon sens. Mais il y a loin de la fontaine au verre et les médecins libéraux attendent de voir les effets sur le terrain des bonnes intentions annoncées ce mardi 18 septembre 2018 par le Président de la République au travers de ce Plan Santé qui amorce une réforme en profondeur du système de santé.

A chaque semaine de la mobilité sa promotion de modes de transport alternatifs. On nous invite à prendre le bus, à covoiturer, bref, à lutter, à juste titre contre le "tout auto". Mais derrière ces messages responsabilisants voire infantilisants, se pose la question de la véritable vision de l'aménagement et du développement du transport à La Réunion. Et quand on regarde de ce côté là, à part des guerres politiques intestines et des annonces électoralistes, pas grand chose à l'horizon, malheureusement.

Présure de veau, gélatine de boeuf ou de porc, résine d'insecte... le tout gentiment caché dans nos aliments et nos boissons sans que nous le sachions. Les industriels de l'agroalimentaire les utilisent à dessein mais se gardent bien de l'indiquer clairement aux consommateurs. La dernière enquête de l'ONG foodwatch épingle ainsi une dizaine de produits, nous mettant l'eau à la bouche et la puce à l'oreille. Surtout à La Réunion où de nombreuses communautés religieuses composent avec des interdits alimentaires.