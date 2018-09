BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 23 septembre 2018

Législative partielle dans la 7ème circonscription : Qui pour succéder à Thierry Robert ?

111 889 électeurs de Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Louis, l'Etang-Salé, Les Avirons et Trois-Bassins retournent aux urnes ce dimanche 23 septembre 2018 dans le cadre d'une élection législative partielle organisée dans la 7ème circonscription, pour désigner le remplaçant de Thierry Robert, invalidé et déclaré inéligible pour trois ans par le Conseil Constitutionnel pour ne pas avoir payé ses impôts dans les temps. 13 candidats sont en lice pour succéder à l'ancien maire de Saint-Leu. Ouverture des 163 bureaux de vote à 8 heures.

La Route du Littoral totalement fermée le dimanche 22 septembre

La route du littoral est totalement fermée à la circulation ce dimanche 22 septembre 2018 de 7h à 13h30, indique la direction régionale des routes. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne. Ces fermetures permettront d'effectuer des travaux d'entretien du dispositif de sécurité au PR12+100.

Avec des scientifiques de l'Observatoire volcanologique : Au cœur de l'éruption du Piton de la Fournaise

Démarrée le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, l'éruption se poursuit dimanche 23 septembre au Piton de la Fournaise et reste stable. Pour la directrice de l'Observatoire volcanologique, "on ne peut pas parler d'une éruption exceptionnelle. Elle reste tout ce qu'il y a de plus classique sur sa localisation et ses débits de surface par contre, par rapport aux trois premières éruptions de l'année, les débits semblent un petit peu plus forts". Cette quatrième éruption de l'année pourrait encore durer. Petit point.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Volcan, boutique de l'Elysée, Plan santé, semaine de l'immobilisme et viande cachée

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 17 au 21 septembre 2018 sur Imaz Press :

- Lundi 17 septembre - Le volcan sur les réseaux sociaux : troisième jour d'éruption au Piton de la Fournaise

- Mardi 18 septembre - Pour l'Elysée, il y a la France... et les Outre-mer

- Mercredi 19 septembre - Plan santé : ça va dans le bon sens

- Jeudi 20 septembre - Billet d'humeur : Semaine de la mobilité... ou de l'immobilisme

- Vendredi 21 septembre - Miam de la viande, cachée dans nos aliments

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et... le soleil, presque partout

Des nuages, un peu de pluie le matin et enfin... Matante Rosina aperçoit le Soleil, presque partout. Les reliefs restent un peu nuageux avec quelques averses dans l'après midi. Sur les côtes nord et sud, il faudra se méfier du vent et de la houle... La mer est un peu agitée tout de même !