Voici le bilan de l'action menée par les motocyclistes de l'EDSR au cours du week-end écoulé pour lutter contre l'insécurité routière. Les 16 motocyclistes de permanence ont ciblé les causes principales des accidents sur notre île en procédant à des contrôles de jour comme de nuit sur l'ensemble des axes principaux. Malgré les appels répétés à la prudence, le message a du mal à être assimilé les 81 infractions dont 73 génératrices d'accidents ont été constatées, 41 % d'entre-elles relevant des conduites addictives

- 17 conduites sous emprise de l'alcool dont 6 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.72 mg/l

- 13 conduites après usage de produits stupéfiants

- 1 défaut d'assurance

- 2 défauts de permis de conduire

- 1 refus d'obtempérer

- 14 dépassements de la vitesse autorisée avec intercetion

- 13 conduites en ayant fait usage du téléphone

- 10 non port de la ceinture de sécurité

- 2 non port de casque

- 2 non respect de la priorité

AU TOTAL, 18 permis ont été retirés sur le champ

A noté dans le cumul d'infractions cet automobiliste contrôlé positif aux amphétamines et au cannabis, circulait avec un taux d'alcoolémie de 0.71 mgl. Les gendarmes des brigades territoriales sont intervenus au cours des deux dernières nuits sur 7 faits concernant la circulation routière tous pour des accidents. Malheureusement deux d'entre eux ont eu des conséquences corporels, 3 blessés sont à déplorer. Sur les 7 accidents 4 résultent du fait de conducteurs alcoolisés.