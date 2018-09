Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Selon Météo France, une forte houle australe devrait arriver sur les côtes ouest et sud en fin de journée le lundi 24 septembre. Celle-ci pourrait atteindre les 4 mètres. Par précaution, le maire de Saint-Louis a demandé l'évacuation des habitations du boulevard du Front de mer et de la frange littoral. De plus, l'accès au littoral sera interdit à partir du lundi 24 septembre à 12h. Nous diffusons ci-dessous le communiqué de la mairie.

