Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Des nuages, un peu de pluie le matin et enfin... Matante Rosina aperçoit le Soleil, presque partout. Les reliefs restent un peu nuageux avec quelques averses dans l'après midi. Sur les côtes nord et sud, il faudra se méfier du vent et de la houle... La mer est un peu agitée tout de même !

Des nuages, un peu de pluie le matin et enfin... Matante Rosina aperçoit le Soleil, presque partout. Les reliefs restent un peu nuageux avec quelques averses dans l'après midi. Sur les côtes nord et sud, il faudra se méfier du vent et de la houle... La mer est un peu agitée tout de même !