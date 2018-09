Gros duel à droite, la gauche en ordre dispersé

A droite nous assistons à un duel avec les deux candidats favoris de cette circonscription. D’un côté, Pierrick Robert (LPA), frère du député déchu, veut incarner la continuité de l’action et de l’engagement de Thierry Robert. C’est un test pour Thierry Robert qui voudra tester sa popularité sur cette circonscription en vue des prochaines échéances électorales (municipales, départementales et régionale).

De l’autre côté, Jean-Luc Poudroux, ancien maire de Saint-Leu et ancien président du Conseil général fait son grand retour en politique avec le soutien de Didier Robert (Objectif Réunion) et des Républicains, ayant obtenu l’investiture au niveau national du parti de droite. L’ancien maire bat la campagne depuis plusieurs semaines, convaincu de ses chances de siéger à l’Assemblée nationale.

La gauche quant à elle se présente en ordre très dispersé. Le PLR (Pour La Réunion) d’Huguette Bello poursuit son cavalier seul avec la candidature d’Emmanuel Seraphin, gardant toujours ses distances avec le PCR qui est représenté par Gilles Leperlier. Perceval Gaillard pour la France Insoumise tente quant à lui de confirmer son excellent score des législatives de 2017 (11,87%) avec le soutien du député Jean-Hugues Ratenon.

Les autres prétendants à ce poste de député de la 7ème circonscription de La Réunion sont : Michelle Lartin-Graja (Rassemblement National), Jean-François Nativel (Sans Etiquette), Aurélien Centon (Sans Etiquette), Fabien Dijoux (Union Populaire Républicaine), Mathieu Hoarau (Sans Etiquette), Jean-Pierre Marchau (Europe Ecologie les Verts), Ulrich Quinot (Sans Etiquette), Jonathan Rivière (Sans Etiquette).

L’abstention comme arbitre

C’est la principale interrogation de cette élection. Quel sera le taux de participation pour cette législative partielle qui ne semble pas passionner les foules ? En 2017, à peine 32,98% des inscrits avaient fait le déplacement au 1er tour. Le second tour n’avait d’ailleurs guère mobilisé davantage puisqu’ils étaient seulement 39,37% des inscrits à avoir fait le déplacement pour réélire Thierry Robert (60,78%).

Le taux d’abstention est pourtant un élément décisif en vue d’une éventuelle élection dès le premier tour ou d’une qualification pour le second tour.

En effet, pour être élu directement au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue (au moins 50 % des suffrages exprimés) et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

Pour se maintenir au second tour, les candidats doivent réunir un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Il peut donc y avoir non pas deux mais aussi trois (triangulaire) voire quatre candidats (quadrangulaire) au second tour… à condition toutefois que la participation soit suffisante.

Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucun candidat ne remplit cette condition, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

Réponse ce dimanche soir à partir de 18 heures.

