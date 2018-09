BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 24 septembre 2018

7ème circonscription - Premier tour de la législative partielle, Poudroux soigne son retour, Robert in extremis

Ce premier tour de la législative partielle dans la première circonscription, ce dimanche 23 septembre 2018 aura été riche en enseignements. Jean-Luc Poudroux, candidat de l'union de la droite, soigne son retour en terminant en tête avec un score flatteur de 27,11% des voix. Pierrick Robert se qualifie également pour le second tour, in extremis, (17,07%) après une bataille très serrée avec le candidat sans étiquette, et la grande surprise de cette élection, Aurélien Centon (15,01%).

Cette mangue d'Égypte qui fait peur

Depuis quelques semaines, les Réunionnais peuvent voir sur certains étals des marchés des mangues d'origine égyptienne. Une première qui fera sûrement plaisir aux amateurs de ce délicieux fruit, mais qui font peur aux producteurs locaux. Ils craignent en effet que la mangue péi ne connaisse le même sort que l'oignon péi ou la pomme de terre péi qui ont quasiment disparu des marchés locaux, la faute à l'importation.

Concours de l'arbre de l'année 2018 : Le baobab des Camélias en course

Il est l'un des emblèmes du quartier des Camélias à Saint-Denis et les habitants y sont très attachés. Il fait partie du décor depuis toujours, à croire que le quartier s'est construit autour de lui. C'est très certainement un des vestiges de l'ancien domaine de Château MorangeIl ets un témoin de l'histoire humaine et urbaine dionysienne. "Il a accompagné les transformations de la société réunionnaise et des quartiers environnants gagnés par le béton ces cinquante dernières années, et entendu en 1989 l'appel vibrant du Pape Jean-Paul II aux Réunionnais rassemblés sur la vaste esplanade devant l'église de la Trinité : " Rest' pa dan' fénoir "." explique-t-on sur le blog "defense patrimoine reunion974".

Coca-Cola songe à produire des boissons contenant... du cannabis

Coca citron, Coco Zéro, Coco vanille, Coco cerise, Coca Light...pourquoi pas le Coca cannabis ? Selon la chaîne d'informations canadienne BNN Bloomberg, le géant américain envisagerait de lancer une nouvelle gamme de boisson "bien être" à base de cannabidiol (CBD), une molécule non psychoactive présente dans la marijuana. Coca Cola serait ainsi en discussion avec le groupe canadien Aurora, spécialiste des produits à la base de cannabis thérapeutique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La mer se déchaîne !

Elle n'en croit pas ses yeux Matante Rosina : la mer est déchaînée avec une houle qui grossit, grossit jusqu'à atteindre 4 mètres sur la côte ouest et sud à la fin de la journée. A part ça, Matante Rosina prévoit que la journée sera plutôt agréable mais attention : elle se méfie de ces vilains nuages... Et de votre côté c'est comment ?