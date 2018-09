Après quinze jours de randonnée, violoncelle au dos, Eric Longsworth aborde la dernière ligne droite de cette randonnée musicale qui l'aura conduit dans les plus beaux lieux de l'île, à la rencontre de la population, des mélomanes et des musiciens venus jouer avec lui le temps d'une soirée. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore partager une balade avec ce musicien de jazz étonnant...

Pour cette dernière semaine, le moral de la petite équipe est bon, les genoux tiennent le coup et pas d'ampoule aux pieds, aucun incident n'est à déplorer! Les sentiers ont permis jusqu'à présent de vivre des moments très forts, le volcan en éruption, montée durant la nuit pour découvrir ce phénomène, ou encore le sommet du Piton des Neiges pour un lever de soleil en musique ... et des musiciens et musiciennes qui viennent volontiers à la rencontre de Eric.

Une aventure telle que cette randonnée musicale n’est possible que si des hommes et des femmes s’engagent fortement. La petite équipe, Eric, Manu, Alain et Jean-Claude de belle humeur chaque matin après avoir préparé leur matériel, enfilent leurs chaussures de marche et partent à l’aventure.

Chaque journée est enrichie par les personnes qui viennent marcher et par les musiciens et les musiciennes professionnels ou amateurs qui viennent croiser les instruments, les accords pour improviser, explorer la musique sans frontière

Programme

24 septembre : Hell-Bourg > Ilet à Malheur (Mafate)

• 9h - Départ au début du sentier Scout

• 17h - Rencontre musicale devant le Gîte d’Ilet à Malheur

25 septembre : Ilet à Malheur > Cayenne (Mafate)

• 8h - Départ devant le Gîte d’Ilet à Malheur

• 17h - Rencontre musicale devant l’école de Cayenne

26 septembre : Cayenne > La Plaine (Saint-Paul)

• 8h - Départ devant l’école de Cayenne

• 17h30 - Rencontre musicale à la Kaz Kipan (chez les Quipandédié, 10, rue des Flamboyants, La Plaine Saint-Paul)

27 septembre : La Plaine (Saint-Paul) > Bois-Rouge (Saint-Paul)

• 8h - Départ du sentier Vital, à la Plaine Saint-Paul

• 17h30 - Rencontre musicale à la Kaz Kabar (Bois-Rouge, Saint-Paul)