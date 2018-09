Coca citron, Coco Zéro, Coco vanille, Coco cerise, Coca Light...pourquoi pas le Coca cannabis ? Selon la chaîne d'informations canadienne BNN Bloomberg, le géant américain envisagerait de lancer une nouvelle gamme de boisson "bien être" à base de cannabidiol (CBD), une molécule non psychoactive présente dans la marijuana. Coca Cola serait ainsi en discussion avec le groupe canadien Aurora, spécialiste des produits à la base de cannabis thérapeutique.

Ces boissons seraient avant tout destinées à combattre les douleurs comme les crampes ou les inflammations. Rappelons que le CBD ne provoque pas d’euphorie, contrairement au THC, un autre élément actif du cannabis. A proprement parler, il n’est pas interdit en France où la législation est très floue sur ce point.

"Comme beaucoup d’autres dans l’industrie des boissons, nous surveillons de près la croissance du cannabidiol (CBD) non psychoactif comme ingrédient dans les boissons de bien-être fonctionnel à travers le monde" a déclaré Kent Landers, le porte parole du groupe dans un communiqué diffusé par BNN Bloomberg. Avant d’ajouter qu’ "aucune décision n’a été prise à ce stade."

De son côté, le groupe canadien Aurora a déclaré qu’il s’intéressait tout particulièrement aux boissons infusées. Il a d’ailleurs bel et bien l’intention d’entrer sur ce marché, sans donner plus de précisions.

Le cannabis suscite un véritable engouement chez les géants de l’agro-alimentaire. Certain n’hésitent pas à spéculer sur cet "Or vert." Le brasseur Molson Coors va ainsi bientôt mettre au point une boisson non-alcoolisée, tout comme Constellation Brands (qui détient les bières Corona et Modelo) qui a injecté des milliards de dollars dans la firme canadienne Canopy Growth qui produit comme Aurora, du cannabis médical. A quand des boissons réunionnaises à base de zamal ?