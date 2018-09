Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Septembre à 16H37

Il est l'un des emblèmes du quartier des Camélias à Saint-Denis et les habitants y sont très attachés. Il fait partie du décor depuis toujours, à croire que le quartier s'est construit autour de lui. C'est très certainement un des vestiges de l'ancien domaine de Château MorangeIl ets un témoin de l'histoire humaine et urbaine dionysienne. "Il a accompagné les transformations de la société réunionnaise et des quartiers environnants gagnés par le béton ces cinquante dernières années, et entendu en 1989 l'appel vibrant du Pape Jean-Paul II aux Réunionnais rassemblés sur la vaste esplanade devant l'église de la Trinité : " Rest' pa dan' fénoir "." explique-t-on sur le blog "defense patrimoine reunion974".

