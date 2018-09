Depuis quelques semaines, les Réunionnais peuvent voir sur certains étals des marchés des mangues d'origine égyptienne. Une première qui fera sûrement plaisir aux amateurs de ce délicieux fruit, mais qui font peur aux producteurs locaux. Ils craignent en effet que la mangue péi ne connaisse le même sort que l'oignon péi ou la pomme de terre péi qui ont quasiment disparu des marchés locaux, la faute à l'importation.

" Nous sommes extrêmement inquiets ", souffle Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d’agriculture de La Réunion. Et pour cause, chaque jour, l’élu et ses services reçoivent des agriculteurs qui ne cachent pas leur désarroi face à l’arrivée de mangues égyptiennes sur les étals réunionnais. Ces dernières se vendent entre 6 et 10 euros le kilo et viennent clairement concurrencer la mangue péi dont la saison débute à peine.

Pourquoi ces mangues égyptiennes apparaissent-elles subitement ? " C’est un effet d’aubaine. Certains opérateurs ont flairé le bon coup et ont donc importé des mangues qui leurs permettent d’avoir une marge financière intéressante ", explique Yannick Sapoupapoullé, secrétaire général à l’ARIFEL (Association Réunionnaise Interprofessionnelle Fruits et Légumes). Problème, impossible d’établir une quelconque traçabilité du fruit ou de savoir quels sont les produits utilisés par les producteurs égyptiens.

Mais les producteurs locaux craignent surtout de voir cette mangue égyptienne grignoter des parts de marché sur notre produit péi, comme ce fut le cas à l’époque pour la pomme de terre péi, l’ail péi, et l’oignon péi. En ce qui concerne l’oignon par exemple, " de 8500 tonnes produits chaque année, on est passé à environ 600 tonnes d’oignon aujourd’hui ", détaille le représentant de l’ARIFEL. La carotte pei souffre elle aussi mais se porte un peu mieux même s’il est difficile de lutter contre la concurrence étrangère

Une dynamique similaire mettrait ainsi en péril une production annuelle de 4000 tonnes de mangues, 400 producteurs sur 420 hectares, sans compter les emplois directs et indirects. " Ce serait une catastrophe économique et sanitaire ", explique le président de la Chambre d’agriculture qui estime qu’" on est en train d’ouvrir une boîte de Pandore ".

Le problème, c’est que cela répond aussi à une logique de consommation de la population qui souhaite avoir ce type de produit toute l’année, et à bas coût. Jean-Bernard Gonthier en est tout à fait conscient. " Si ça continue comme ça, on verra des mangues débarquer d’Espagne et de Pérou, venir concurrencer nos fruits ", confie-t-il.

Face à cette situation, le monde agricole se sent quelque peu démuni. " Nous n’avons pas de véritable levier d’action ", reconnaît Yannick Sapoupapoullé. Du côté de la Chambre d’agriculture, on a demandé des analyses de ces mangues égyptiennes afin d’en vérifier la sécurité sanitaire. " A part cela, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dans un marché ouvert et concurrentiel ", détaille Jean-Bernard Gonthier.

Tous en appellent à la responsabilité et à la lucidité du consommateur : " Certes, il est bon de vouloir se faire plaisir avec des mangues toute l’année, mais il est question de survie de toute une filière, d’emplois, et de qualité des produits ", insiste Jean-Bernard Gonthier. Yannick Sapoupapoullé va dans le même sens : " le consommateur doit se poser la question du devenir de l’agriculture réunionnaise et de l’autosuffisance alimentaire de notre île ". Une manière de dire que chaque produit menacé par l’exportation est un combat de perdu pour notre agriculture péi.

