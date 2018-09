Le Maire André Thien Ah Koon, et le conseil municipal ont reçu le 20 septembre 2018 la visite d'une délégation de 11 députés européens chargés de la politique régionale au Parlement Européen. Cette délégation a pu constaté les grands projets touristiques des Hauts engagés par la Commune. Joachim Zeller, le Président de la Délégation et Younous Omarjee, le Premier vice président de la commission " Développement régional " ont d'ailleurs été très intéressés et impressionnés par l'ampleur des projets : Parc du Volcan ou chantier de Piton Marcellin, qu'ils ont notamment visité lors de leur matinée.

Le Maire a notamment rappelé "les retards encore importants à la Réunion". Le premier édile a rappelé à ses visiteurs que "sur le plan social, un quart de la population active est au chômage et plus de 40% des Réunionnais vit sous le seuil de pauvreté nationale." Le maire du Tampon s’est aussi attardé sur la conjoncture économie locale : "Sur le plan économique, les déséquilibres sont nombreux : faiblesse du secteur productif, secteur tertiaire hypertrophié qui représente plus de 80% du PIB. L’économie réunionnaise est de plus en plus exposée à la concurrence des importations et le taux de couverture ( import/export) est est extrêmement faible : à peine 6 % !"

Une entrée en matière donc qui l’a amené au cœur du sujet : "Une aide européenne importante est de plus en plus nécessaire pour compenser nos handicaps structurels et nous aider à faire face aux phénomènes d’intégration économique et de mondialisation. J’ai notamment en tête les questions liées à la Politique Agricole Commune."

Des fonds européens bien encadrés

Le Maire a proposé qu'un "comité d'éthique soit formé pour attribuer les fonds européens."

Joachim Zeller, le Président de la Délégation a lui, rappelé le rôle de la Délégation Régionale au Parlement Européen. "Les députés viennent voir comment les fonds structurels européens sont utilisés dans les régions ultrapériphériques. La place des régions ultrapériphériques doit avoir une place plus large en Europe. L'Europe doit faire preuve de solidarité grâce aux fonds européens structurels."

Younous Omarjee, le premier vice-président de la commission " Développement régional " a indiqué que "la Commune du Tampon a toutes les caractéristiques intéressantes pour la délégation. Elle représente un pôle d'excellence pour le Volcan et le développement touristique."