Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Ce premier tour de la législative partielle dans la première circonscription, ce dimanche 23 septembre 2018 aura été riche en enseignements. Jean-Luc Poudroux, candidat de l'union de la droite, soigne son retour en terminant en tête avec un score flatteur de 27,11% des voix. Pierrick Robert se qualifie également pour le second tour, in extremis, (17,07%) après une bataille très serrée avec le candidat sans étiquette, et la grande surprise de cette élection, Aurélien Centon (15,01%).

Ce premier tour de la législative partielle dans la première circonscription, ce dimanche 23 septembre 2018 aura été riche en enseignements. Jean-Luc Poudroux, candidat de l'union de la droite, soigne son retour en terminant en tête avec un score flatteur de 27,11% des voix. Pierrick Robert se qualifie également pour le second tour, in extremis, (17,07%) après une bataille très serrée avec le candidat sans étiquette, et la grande surprise de cette élection, Aurélien Centon (15,01%).