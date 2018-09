Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

En raison de l'alerte forte houle, le maire du Port a publié un arrêté interdisant les activités nautiques et la circulation piétonne en bord de mer et sur les zones littorales dès ce matin lundi 24 septembre 2018 à partir de 10h et jusqu'à la levée de l'interdiction. Ci après, la publication de l'arrêté du maire.

