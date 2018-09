Le SAIPER-UDAS appelle l'ensemble des personnels à venir manifester ce mercredi 26 septembre 2018 à 14 heures devant le rectorat pour protester contre l'organisation des évaluations CP et CE1 dans les écoles.

"Au vu des difficultés posées par ces évaluations qui ne permettent nullement de mesurer les compétences, les connaissances en mathématiques (système de numération de position, égalité) ni en français (lecture-écriture) il nous apparaît nécessaire de porter la parole des enseignants contre la parole ministérielle qui se prétend scientifique, indiscutable et juridique", indique le syndicat dans un communiqué.

"Ces évaluations sont sujettes à caution, inadaptées, porteuses d’erreurs et de stress (certaines épreuves sont construites pour tester le niveau global et donc forcément impossibles à réaliser pour la majorité des élèves), non-inscrites au Journal Officiel, et qui de surcroit réduisent les enseignants à de simples exécutants", poursuit l'organisation syndicale.

Le SAIPER-UDAS dénonce plus globalement le profilage des élèves, le suivi et la rémunération des enseignants ainsi que le manque de moyens humains des directeurs d'établissement, notamment en vue de l'organisation des élection de parents d'élèves.



www.ipreunion.com