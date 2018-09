Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: Demi finales de la coupe de France

Les demi-finales régionales de la coupe de France étaient programmées ce week end pour les groupe A et B. La St Pierroise et la Jeanne d'Arc se retrouveront en finale fin octobre. La Tamponnaise a également validé son ticket pour la finale régionale mais elle ne connaitra son futur adversaire que mardi...

St Pierroise – Ste Marienne 2-0

Tamponnaise – St Denis FC 2-0

Jeanne d'arc – St Pauloise 2-1 (a-p)

Excelsior – Ste Suzanne (Mardi 20h30)

Handball: Match en retard

Pas de journée de championnat programmée ce week end si ce n'est un match en retard de la D1 masculine qui se jouait vendredi soir: Sainte Marie a été dominé à domicile par la JSB 20 à 29.

VTT: 24 heures Croc'défi

Le CCSL organisait la 3ème édition des 24 heures Croc'défi ce week end à Etang Salé. L’épreuve avait lieu samedi et dimanche dans la forêt de l’Etang Salé, le " village " était situé dans l’enceinte du " Croc Parc ". Après un départ donné samedi à 13h, les équipes se relayaient pendant 24 heures jusqu'au dimanche 13h. L'équipe Fire Biker l'emporte en bouclant 505km devant l'Entente VTTL Team974 et Blanchi.net deux tours derrière. En solo hommes, Giovanni Gonthier l'emporte avec 347km en 24 heures, devant José Moungandi 308km et Pascal Séverin 213km.

VTT: 3 heures d'endurance XC

En parallèle du Croc'défi, le CCSL organisait une épreuve d'endurance de 3 heures en équipes de deux dimanche dans la forêt d'Etang Salé. Les équipiers devaient obligatoirement se relayer à chaque tour pendant 3 heures. Le binôme Galent / Fontaine s'impose bouclant 71km avec 11'53 d'avance sur Frizel / Claire et 21'57 sur Hoarau / Courtois.

Trail: Trail des Sables

La Dominicaine organisait son trail ce samedi à Etang Salé sur un parcours de 21km. Le départ se faisait à 16h00 sur la plage direction bassin pirogues et le gouffre puis la piste cyclable pour rejoindre le parcours de santé et le terrain para puis la pointe reinete, le gros piton, la côte des Avironspour revenir ensuite sur la plage par la ravine mulat. Plus de 400 coureurs étaient au départ. Jean Patrice Payet l'a emporté en 1h26, devant Jean Louis Robert en 1h31 et Léopold Cuvelier en 1h34. Côté féminin, sans surprise, c'est Camille Bruyas qui s'impose en 1h46 devant Julie Rivière en 1h52 et Magali Cambon en 2h00.

Moto: 2ème manche de Supermotard

La seconde manche du championnat de Supermotard a eu lieu ce dimanche sur la piste de la Jamaique, organisée par le team 974 deux zéro. Dylan Técher est le grand vainqueur du jour, s'offrant les manches 1 et 3, et donc le général avec 70 points, devant William Weigel 61 points et Alexandre Chan Man Han 60 points.