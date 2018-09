Abhilash Tomy, le skipper indien, naufragé alors qu'il participait à la course mondiale Golden Globe Yacht Race, a été secouru par le patrouilleur français Osiris. Il est actuellement acheminé vers l'île Amsterdam où il pourra recevoir des soins. En effet, le marin a été sérieusement blessé au dos dans la tempête qui a provoqué le retournement de son bateau et son démâtage.

Fin d’alerte – et aussi de course autour du monde en sollitaire - pour le skipper indien Abhilash Tomy ! Alors qu’il a été blessé vendredi 21 septembre 2018 lors du démâtage et du renversement de son voilier, pris dans une tempête avec des creux de 9 mètres et 50 nœuds de vent, il a heureusement été secouru lundi 24 septembre 2018 à des milliers de kilomètres de l’Australie, selon l’annonce faite par la marine indienne. L’inquiétude était grande, ce week-end, depuis la perte du signal radio du skipper, qui est aussi officier de la marine indienne. Il avait eu le temps d’envoyer un message informant qu’il était blessé au dos et ne pouvait plus bouger, mais que, heureusement, il se trouvait à l’abri dans la cabine.

C’est un patrouilleur français, l’Osiris, qui naviguait à proximité, qui a récupéré le skipper ce lundi matin et l’achemine actuellement vers l’île Amsterdam où il pourra être soigné.

Un autre skipper, de nationalité irlandaise, Gregor McGuckin, a aussi été victime du mauvais temps. Son voilier a également démâté mais le marin n’est pas blessé. Néanmoins l’état de son bateau nécessite qu’il soit évacué.

Cette célèbre course autour du monde en solitaire avait débuté le 1er juillet 2018 aux Sables d’Olonne et devait durer de huit à dix mois. Mais pour ces deux marins, la tempête en a décidé autrement.

