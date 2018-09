BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 25 septembre 2018

-Législative partielle dans la 7ème circonscription - le mystère Aurélien Centon

-Changement de fréquences de la TNT - En cas d'écran noir, reprogrammez vos chaines

-Transaction de véhicules d'occasion - Simplici Car bientôt à La Réunion

- Houle : Des vagues impressionnantes depuis quelques heures

-La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle devrait commencer à s'amortir

Législative partielle dans la 7ème circonscription - le mystère Aurélien Centon

Président de l'association Petit coeur, Aurélien Centon vient, à 26 ans, de frapper un grand coup sur la scène politique locale, frôlant de peu une qualification pour le second tour de la législative partielle dans la 7ème circonscription avec 15,01% des suffrages. Si certains y voient un changement de paradigme, les citoyens ayant ras le bol des appareils politiques classiques, d'autres évoquent une stratégie de campagne dont les Robert (Thierry ou Didier) seraient les instigateurs. De quoi épaissir le mystère autour de ce candidat sorti de nulle part.

Changement de fréquences de la TNT - En cas d'écran noir, reprogrammez vos chaines

Si vous êtes un utilisateur de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et que vous vous réveillez ce mardi 25 septembre 2018 avec un écran noir, pas de panique ! Il s'agit simplement d'un changement de fréquences de la TNT qui nécessitera le lancement d'une recherche et mémorisation des chaines pour que tout revienne en ordre.

Transaction de véhicules d'occasion - Simplici Car bientôt à La Réunion

La franchise Simplici Car devrait bientôt s'installer à La Réunion, indique le site toute-la-franchise.com. " Si l'emplacement exact de la future agence et la date de son lancement ne sont pas encore connus, avec cette première implantation outre-mer, le concept dédié à la transaction de véhicules d'occasion part à la conquête des dom-tom avec une fierté non dissimulée ", peut-on lire sur le site.

Des vagues impressionnantes depuis quelques heures

La vigilance forte houle est entrée en vigueur ce lundi 24 septembre à 20h mais dès la mi-journée, les effets étaient déjà là. La mer s'est déchaînée sur les côtes Ouest et Sud de l'île. Un spectacle de la nature qui a attiré des badauds toute l'après-midi malgré les risques. Dans certaines communes concernées par le phénomène situées entre Le Port et Saint-Philippe, les municipalités ont anticipé le danger. A Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Port, les maires ont décidé de mettre en place plusieurs types de mesures de précaution. Petit tour d'horizon en images du phénomène et des dispositifs mis en place par les communes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle devrait commencer à s'amortir

Les côtes Ouest et Sud de l'île sont sous vigilance forte houle depuis le lundi 24 septembre 20h. Cette houle va commencer à s'amortir au fur et à mesure de la journée. À part cela, Matante Rosina prévoit du soleil sur tout le département. Un peu de vent de la région Ouest au Sud. Quel temps fait-il par chez vous ? Envoyez nous vos photos