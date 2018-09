A l'issue du Conseil des Ministres, ce lundi 24 septembre 2018, Annick Girardin a présenté les grandes lignes du budget Outre-mer 2019. Un budget en hausse, à 2,525 milliards d'euros, révélant quelques mesures emblématiques telles que le coup de rabot donné à l'abattement fiscal Dom, ce qui concernera 4% des foyers ultramarins.

Ce dispositif n’avait jamais été remis en cause depuis sa création en 1960. Après des hésitations entre suppression et réforme, le gouvernement a finalement tranché en faveur d’une évolution du plafond de l’abattement fiscal. " Une mesure de solidarité en faveur de l’égalité et de la justice sociale ", justifie le ministère, considérant que cet avantage " creuse les écarts de revenus alors que les Outre-mer sont les territoires les plus inégalitaires de l’Union Européenne ".

QUOI ?

Les taux d'abattement de 30% et 40% sont maintenus. Désormais, les plafonds sont fixés à 2 300 euros en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion et à 3 900 euros en Guyane et à Mayotte.

QUI ?

96 % des foyers fiscaux ultramarins ne sont pas concernés par la réforme, indique le minist!re. Environ 48 000 foyers fiscaux seront impactés par la modification des plafonds de l'abattement. 330 millions d'euros d’avantage fiscal maintenu pour les ultra-marins.

EXEMPLES :

Un couple sans enfant déclarant 33 000 € de revenus annuels : non concerné.

Un célibataire déclarant 40 000 € de revenus annuels : non concerné.

Un parent isolé de deux enfants déclarant un salaire de 60 000 € : non concerné.

Un couple sans enfant (résidant à La Réunion, en Martinique ou en Guadeloupe) déclarant un salaire de 80 000 € : augmentation d'impôt de 800 €/an, maintien d'un avantage de plus de 2 000 € par rapport à l'Hexagone.

Un couple avec quatre enfants (résidant en Guyane ou à Mayotte) déclarant un salaire de 120 000 € : augmentation d'impôt d'environ 900 €/an, et maintien d'un avantage de plus de 3 800 € par rapport à l'Hexagone.

