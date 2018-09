Si vous êtes un utilisateur de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et que vous vous réveillez ce mardi 25 septembre 2018 avec un écran noir, pas de panique ! Il s'agit simplement d'un changement de fréquences de la TNT qui nécessitera le lancement d'une recherche et mémorisation des chaines pour que tout revienne en ordre.

A La Réunion, 20% à 30% de la population regarde la télévision via la TNT, c’est-à-dire qu’ils peuvent visionner 10 chaines gratuitement, grâce aux ondes radio réceptionnées par leur antenne râteau. A compter de ce mardi 25 septembre, la TNT bascule de fréquences à La Réunion, et ce, afin de permettre, à terme, le déploiement du très haut débit, notamment de la 5G. Conséquence pour certains foyers concernés, rien ne devrait apparaître à l’écran à l’allumage de leur télévision. Ils doivent alors exécuter une recherche et mémorisation des chaînes pour recevoir à nouveau leurs programmes favoris. Explications.

Qui est concerné ?

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble. La carte ci-dessous permet de visualiser les communes où des réaménagements auront lieu (en bleu foncé). Celles apparaissant en gris ne sont a priori par concernées par les changements de fréquences :

Que faut-il faire ?

Le 25 septembre 2018

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

Comment faire une recherche des chaînes

Après le 25 septembre 2018

Si des problèmes de réception persistent :

Consultez régulièrement cette page : toutes les informations sur les opérations de changements de fréquences y seront signalées.

Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre d’initier une demande d’aide à la réception.

Appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé)

Des aides financières à destination des téléspectateurs et des gestionnaires d’immeubles



Si des difficultés de réception persistent malgré la recherche des chaînes, des aides financières peuvent être accordées sous certaines conditions :

Pour les téléspectateurs :

• 120 euros TTC maximum pour adapter l’antenne râteau individuelle

• 250 euros TTC maximum pour passer à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau (satellite, câble, ADSL ou fibre optique)

Ces aides ont pour objectif d’assurer la continuité de la réception des foyers. Elles sont disponibles pendant une durée de 6 mois à partir des changements de fréquences.

Pour les gestionnaires d’immeubles :

• 500 euros TTC sur présentations des factures des travaux réalisés.

Cette aide est ouverte 4 mois avant la date des réaménagements et disponible pendant 6 mois.

