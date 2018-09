Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

La vigilance forte houle est entrée en vigueur lundi 24 septembre à 20h. Elle est reconduite ce mardi jusqu'à 16h avec des vagues pouvant atteindre dans la matinée 4 mètres en hauteur moyenne. Hier, dès la mi-journée les effets étaient déjà là : la mer s'est déchaînée sur les côtes Ouest et Sud de l'île. Un spectacle de la nature qui a attiré des badauds toute l'après-midi malgré les risques. Dans certaines communes concernées par le phénomène situées entre Le Port et Saint-Philippe, les municipalités ont anticipé le danger. A Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Port, les maires ont décidé de mettre en place plusieurs types de mesures de précaution. Petit tour d'horizon en images du phénomène et des dispositifs mis en place par les communes.

