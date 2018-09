Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Jean-Luc Poudroux, 68 ans, est le candidat de l'Union de la Droite dans la 7ème circonscription dans le cadre de l'élection législative partielle. Arrivé en tête du premier tour avec 27,11% des voix, l'ancien maire de Saint-Leu et président du Conseil général ne cache pas sa satisfaction, parlant de " grande victoire qui doit être concrétisée au second tour ". Malgré son âge et son passé politique, Jean-Luc Poudroux n'estime pas être un " dinosaure ", ni même un " tyrannosaure ", taclant au passage l'ancien député Thierry Robert. Il met en avant " son expérience pour justifier sa candidature. S'il est élu, Jean-Luc Poudroux affirme qu'il siègera dans au sein du groupe les Républicains, promettant de défendre la moralisation de la vie politique, les retraités et de combattre la remise en cause de l'APL (Allocation personnalisée au Logement) Accession. Entretien.

Jean-Luc Poudroux, 68 ans, est le candidat de l'Union de la Droite dans la 7ème circonscription dans le cadre de l'élection législative partielle. Arrivé en tête du premier tour avec 27,11% des voix, l'ancien maire de Saint-Leu et président du Conseil général ne cache pas sa satisfaction, parlant de " grande victoire qui doit être concrétisée au second tour ". Malgré son âge et son passé politique, Jean-Luc Poudroux n'estime pas être un " dinosaure ", ni même un " tyrannosaure ", taclant au passage l'ancien député Thierry Robert. Il met en avant " son expérience pour justifier sa candidature. S'il est élu, Jean-Luc Poudroux affirme qu'il siègera dans au sein du groupe les Républicains, promettant de défendre la moralisation de la vie politique, les retraités et de combattre la remise en cause de l'APL (Allocation personnalisée au Logement) Accession. Entretien.