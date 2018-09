BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 26 septembre 2018

- Talya, brisée par le décès de son bébé au CHU SUD

- P. Robert : "Je serai le député, ce ne sera pas Thierry Robert"

- J.L. Poudroux : "Je ne suis pas un dinosaure, ni un tyrannosaure"

- Mayotte : Jacques Toubon dénonce des atteintes graves aux droits des étrangers

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Gouttes de pluie et soleil

Talya, brisée par le décès de son bébé au CHU SUD

Talya est une maman solo, qui a tout vendu, tout tenté, tout osé pour essayer de sauver Nayanah, son bébé de 18 mois. Cette petite fille est décédée le 12 septembre 2018, au CHU Sud après un exode de Madagascar aux Comores, puis à Mayotte et enfin une évacuation sanitaire à La Réunion le 24 août. Nanyanah a été inhumée ici à La Réunion. Pour sa maman, repartir est un déchirement. Autour d'elle, un petit réseau solidaire s'est créé, touché par l'immense peine de cette jeune femme de 29 ans qui a perdu sa raison de vivre, son enfant unique.

P. Robert : "Je serai le député, ce ne sera pas Thierry Robert"

Agé de 37 ans, Pierrick Robert porte la bannière du LPA dans le cadre du second tour de l'élection législative partielle dans la 7ème circonscription. Arrivé second du premier tour avec 17,07% des voix, Pierrick Robert ne doute pas de sa victoire le 30 septembre prochain face à un " dinosaure de la politique ", en la personne de Jean-Luc Poudroux. Le jeune élu saint-louisien tient à affirmer son indépendance vis à vis de Thierry Robert, son frère. " Je serai le député. Ce ne sera pas Thierry Robert ", affirme-t-il, balayant la volonté de l'ancien député de régionaliser ce scrutin du second tour. En ce qui concerne les enjeux de cette élection, trois priorités pour Pierrick Robert : la fin de la carrière de Bois Blanc, sortir de la crise requin et aider les plus fragiles. Entretien.

J.L. Poudroux : "Je ne suis pas un dinosare, ni un tyranosaure"

Jean-Luc Poudroux, 68 ans, est le candidat de l'Union de la Droite dans la 7ème circonscription dans le cadre de l'élection législative partielle. Arrivé en tête du premier tour avec 27,11% des voix, l'ancien maire de Saint-Leu et président du Conseil général ne cache pas sa satisfaction, parlant de " grande victoire qui doit être concrétisée au second tour ". Malgré son âge et son passé politique, Jean-Luc Poudroux n'estime pas être un " dinosaure ", ni même un " tyrannosaure ", taclant au passage l'ancien député Thierry Robert. Il met en avant " son expérience pour justifier sa candidature. S'il est élu, Jean-Luc Poudroux affirme qu'il siègera dans au sein du groupe les Républicains, promettant de défendre la moralisation de la vie politique, les retraités et de combattre la remise en cause de l'APL (Allocation personnalisée au Logement) Accession. Entretien.

Mayotte Jacques Toubon dénonce des atteintes graves aux droits des étrangers

Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a dénoncé ce lundi 24 septembre 2018 " les atteintes graves aux droits des étrangers " à Mayotte. En cause, la fermeture depuis plusieurs mois du bureau des étrangers de la préfecture de Mayotte, bloqué par des manifestants afin d'en empêcher l'accès, notamment aux Comoriens.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Gouttes de pluie et soleil

Matante Rosina sera dans l'Est le matin et quelques petites précipitations sont prévues. Alors que l'ouest, profitera d'un joli soleil... jusqu'à la mi-journée, après c'est la pluie qui arrive ! Matante Rosina est un peu contrariée, c'est comme si ces gros nuages la suivaient. Le seul moyen de les éviter est d'atteindre les sommets, il fait beau là-haut ! Attention encore à la houle qui va avoisiner les 2 mètres en journée.