La progression du trafic reste soutenue à l'aéroport de La Réunion Roland Garros où près de 247 000 passagers (+5,3%) ont été comptabilisés en août. La période de fin des vacances scolaires a été marqué par des pics d'activité journalières les 11 et 16 août, avec plus de 10 000 passagers. D'autre part, l'aéroport a accueilli en août pour la première fois six vols commerciaux d'un A380, avion affrété par Air Austral.

La hausse du trafic entre la Métropole et La Réunion (+8,1%) reste le principal moteur d’une croissance de l’activité aérienne qui ne se dément pas depuis plus d’un an et demi. Les vols entre les aéroports parisiens et Roland Garros représentent 92,3% des passagers sur cet axe, 5,4% étant comptabilisés entre Marseille et notre île, 1,2% sur les vols décollant de Lyon et 1% sur ceux en provenance de Toulouse.



Deuxième composante la plus importante de l’activité de Roland Garros, le trafic sur l’île Maurice a reculé de 1,2% sur le mois. Le nombre de passagers s’inscrit également en baisse sur les lignes vers Madagascar (–17,1%) et l’Afrique du Sud (–14,9%). Il progresse en revanche de 19,5% sur l’axe Réunion-Mayotte, conséquence des perturbations du programme de vols directs Mayotte-Paris d’Air Austral. Le trafic a également augmenté, en août, sur les Comores (+20,2%) et les Seychelles (+36,1%).



Sur les lignes longs-courriers vers l’Asie, des hausses sont enregistrées sur Réunion-Bangkok (+8,5%) et Réunion-Chennai (+12,6%), alors que le nombre de passagers recule de 2,6% sur Guangzhou (Canton, Chine). Enfin, l’activité liée aux passagers en transit à Roland Garros a poursuivi sa progression (+9,7%, près de 4 000 passagers).



Dans le domaine du fret, la croissance est toujours au rendez-vous, +11% sur le mois, avec une progression plus importante des tonnages embarqués (+18,9%, 552 tonnes) que des tonnages débarqués (+8,8%, 1781 tonnes).



Sur les huit premiers mois de l’année, l’aéroport Roland Garros enregistre une hausse de 9,5% du trafic (1,632 million de passagers, soit plus de 141 000 passagers supplémentaires). Cette progression soutenue résulte de la fréquentation en forte hausse des lignes métropole-Réunion (+16,7%, 137 000 passagers supplémentaires), qui représente désormais plus de 60% de l’activité de la plate-forme. Elle est également abondée par l’activité de transit (+44,5%, 10 886 passagers supplémentaires), alimentée principalement par Corsair et Air Madagascar.



Inversement, une baisse globale de 1,1% est enregistrée sur les dessertes régionales soit 6712 passagers en moins. Le trafic recule notamment de 2,1% sur la ligne Réunion-Maurice et de 4,4% sur les liaisons entre Roland Garros et les aéroports malgaches, impactées par l’arrêt de Corsair sur la desserte Réunion-Tananarive à partir d’avril. Le nombre de passagers baisse de 16,5% sur Réunion-Johannesbourg, liaison dont le nombre de sièges offerts a été diminué par rapport à 2017 ; il augmente en revanche de 2% sur les Seychelles et de 21,7% sur les Comores. Les lignes longs-courriers vers l’Asie enregistrent pour leur part des évolutions contrastées depuis le début de l’année : progression de 22,6% sur la Chine, quasi-stabilité sur Chennai (Inde, –0,1%) et recul sur Bangkok (–5,9%).



Enfin, dans le domaine du fret, les tonnages transportés progressent de 14,8%. Une hausse de 14,2% est enregistrée sur le fret débarqué (13 696 tonnes) alors que les exportations (4 503 tonnes) augmentent de 16,6%.