L'association Kozé Conté vous invite à la 6ème édition du festival Paroles du Sud qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2018 à Saint-Joseph. Au programme, spectacles, stages de conte et de danse, et rencontres avec les artistes invités autour du thème "Les mille et une nuits". Une belle affiche pour les amoureux des belles lettres.

Vendredi 28 septembre

-17h Médiathèque du Sud Sauvage Ondulations contées. Durée : 50 mn. - gratuit. Avec Halima Hamdane accompagnée d’une danseuse orientale, Camélia Montassere. Spectacle offert, sur réservation à la Médiathèque

-De 20h à minuit Jardins de Manapany Nuit du conte merveilleux. Durée : 4h - gratuit / Petite restauration payante, sur place.Avec Daniel Bergeault, Suzèle Cuvelier, Anne Cheynet, Abbass Mulla, Alexandrine Savoury, Josette Savigny, et la conteuse invitée Halima Hamdane.

Samedi 29 septembre .

-10h Médiathèque du Sud Sauvage. Rencontre littéraire : " La Notion de Merveilleux " Entrée libre. Avec Sully Andoche, Anny Grondin, Jean-Bernard Ifanohiza, Daniel Lauret, Abbass Mulla et Halima Hamdane. Conteurs invités : Daniel Bergeault, Benjamin Pausé.

-14h30 / 15h15 / 16h Médiathèque du Sud Sauvage. Gazouyaz. Bébés de 3 mois à 3 ans. Durée : 15mn. + échanges - gratuit. Chansons et comptines créoles. Avec Edith B. Spectacles offerts, sur réservation à la Médiathèque.12 enfants par session.

- 17h Auditorium Harry Payet. Mille et Une Kozé Conté. Durée 1h30 - 2€ par pers. Création Kozé Conté. Avec Stéphanie Alamèle, Aymara Lapinsonnière, Nathalie Rochefeuille et Josie Virin.

- 20h Auditorium Harry Payet. Contes en danse. Durée 1h15 - 2€ par pers. Petite restauration payante, sur place. Avec Halima Hamdane, conteuse invitée et Camélia Montassere danseuse invitée.

Dimanche 30 septembre .

-10 h Caverne des Hirondelles. Carav’Ânes Contée. Spectacle Offert, itinérant et participatif en plein air sur le thème du troc et l’échange. Avec Daniel Bergeault, Jessie Ferrère, Josette Savigny, Halima Hamdane, les âniers et les ânes.

-14h30 Médiathèque du Sud Sauvage. Le pèlerin et autres contes orientaux. Conte pour les enfants (7 à 12 ans). Durée : 1h - gratuit. Avec Arlette Bloch et Evelyne Gigan. Spectacle offert, sur réservation à la Médiathèque.

-15h Médiathèque du Sud Sauvage. Le grain de sable,des histoires pour voyager. Contes pour les petits (3 à 6 ans). Durée : 45mn. - gratuit. Avec Stéphane Thomas. Spectacle offert, sur réservation à la Médiathèque.

-17h Auditorium Harry Payet. La Ronde merveilleuse, des contes du Maroc pour le partage et l’échange. Durée : 1h - 2€ par pers. Avec Halima Hamdane, spectacle familial

- 18h30 Auditorium Harry PAYET Spectacle de clôture. " Traversées ". Durée : 1h - gratuit. Spectacle de danse orientale par Camélia Montassere.