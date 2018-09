Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Des interventions ont eu lieu dans la nuit de lundi 24 au 25 septembre 2018 visant à réaménager les fréquences de la TNT à La Réunion, indique l'Agence nationale des fréquences dans un communiqué. Elles ont concerné 4 des 9 émetteurs de l'île à réaménager et se sont déroulées avec succès. En effet, à 16h, ce mardi, Les principaux sites ont été réaménagés et sont à nouveau en service. Ainsi près de 85% population concernée par ces changements de fréquences disposait de nouveau de la totalité des chaînes de la TNT. Les 5 autres émetteurs seront réaménagés entre ce mercredi 26 et jeudi 27 septembre.

