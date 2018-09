Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Le Syndicat Alternatif et Indépendant des Personnels de l'Education de La Réunion (SAIPER) était bien peu représenté mercredi 26 septembre 2018 devant le rectorat. A peine une dizaine d'enseignants et directeurs d'école se sont rassemblés pour interpeller le rectorat sur les nouvelles évaluaitons en CP et en CEI. Des évaluations estimées "pièges" par le SAIPER et donc démotivantes pour les élèves. Le Syndicat s'interroge aussi sur l'hébergement des données chez Amazon et l'usage qui sera fait de ces données par le géant de la vente en ligne.

