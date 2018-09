Dans le cadre des Green Solutions Awards, un concours international, le Coeur de Ville de La Possession a obtenu le Grand Prix du Public et la mention spéciale du Jury au Grand Prix du Développement Durable. La remise des prix s'est effectuée le jeudi 20 septembre 2018 à l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris en présence de près de 200 professionnels. La Possession participera à la grande finale internationale début décembre, à Katowice en Pologne dans le cadre de la COP 24.

L’Ecoquartier coeur de Ville de La Possession a donc remporté un 3ème et 4ème prix au niveau national, une reconnaissance de l’expertise développée à La Réunion en terme de construction des villes tropicales durables. "En remportant à la fois le Grand Prix du Public et la Mention spéciale du Jury Développement Durable, Le Cœur de Ville de La Possession démontre à nouveau son exemplarité sur les thématiques du développement durable et de la ville tropicale de demain, mais aussi son adhésion par le public", a souligné Vanessa Miranville, lors de la remise de prix, le jeudi 20 septembre 2018 à Paris.

Le Cœur de Ville de La Possession doit désormais franchir, en face des champions des autres pays, l’étape internationale qui aura lieu le 6 décembre à Katowice en Pologne..

17 pays en lice pour la finale

Depuis 2012, les Green Solutions Awards mettent en avant des bâtiments, des quartiers et des infrastructures exemplaires contribuant à la lutte contre le changement climatique. Ils comportent une étape nationale, où les candidats sont en concurrence dans leur pays, puis une finale internationale rassemblant 17 pays de la Belgique à la Chine, en passant par l’Ukraine, le Japon, le Danemark… G

Cette année, au total, 103 bâtiments, 16 quartiers et 24 infrastructures ont été inscrits à cette édition, soit en tout 136 projets dont 83 projets français. Le choix des projets, sélectionnés par le jury composé de 42 spécialistes du bâtiment et de la ville durable, a été guidé par une même ambition : inspirer le marché et inciter les professionnels à adopter des pratiques plus durables.