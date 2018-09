Suite à la naissance de jeunes tortues vertes sur la plage de Saint-Leu ces derniers jours, les équipes de Kélonia ont relâché ce mercredi matin, 26 septembre 2018, 8 bébés tortues. Au total, Kélonia a recensé la naissance de 118 bébés tortues.

L’équipe de Kelonia surveille des nids depuis mai quand la tortue nommée Gaby est revenue pondre sur les plages au nord de Saint-Leu. C’est la seconde fois que Gaby est observée en ponte à Saint-Leu. Elle était déjà venue pondre en 2011 et 4 nids avaient été observés. 3 avaient éclos et un avait été détruit par les houles australes.

Cette année Gaby a pondu 5 fois. 4 nids ont été pondus sur une plage très étroite et pour ne pas qu’ils soient détruits par la houle, ils ont du être déplacés sur Kelonia. Seul un nid a été laissé en place, car profitant de l’extinction des éclairages public acceptée par la mairie de Saint-Leu, Gaby a pondu sur une plage plus large et a pu mettre son nid à l’abris de la houle.

Après 88 jours d’incubation, ce nid a émergé et l’équipe de Kelonia a aperçu les traces de départ des bébés tortues vers la mer. Le nid a alors été creusé pour compter les coquilles vides et sauver les nouveau-nés encore dans le nid en raison de la forte houle de ces derniers jours qui atteignait le nid: 110 coquilles vides et 8 bébés vivants ont été retirés du nid. Les bébés en bonne santé ont été relâchés ce mercredi matin une fois la houle calmée. L’équipe de Kelonia et les bénévoles qui participent à la surveillance des plages à La Réunion et qui ont permis de voir les pontes de Gaby, étaient sur la plage pour accompagner ces jeunes tortues. Si elles survivent, c’est à La Réunion qu’elles reviendront se reproduire dans… 15 à 25 ans.