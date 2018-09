Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un important feu de cannes s'est déclaré ce mercredi 26 septembre à proximité du collège Adam de Villiers à Montvert-les-Bas. L'établissement a dû être évacué à cause de l'épaisse fumée et par mesure de sécurité. Environ 15 pompiers et 5 camions-citernes sont actuellement sur place. Le feu n'est toujours pas maîtrisé.

Un important feu de cannes s'est déclaré ce mercredi 26 septembre à proximité du collège Adam de Villiers à Montvert-les-Bas. L'établissement a dû être évacué à cause de l'épaisse fumée et par mesure de sécurité. Environ 15 pompiers et 5 camions-citernes sont actuellement sur place. Le feu n'est toujours pas maîtrisé.