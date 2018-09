Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Agé de 37 ans, Pierrick Robert porte la bannière du LPA dans le cadre du second tour de l'élection législative partielle dans la 7ème circonscription. Arrivé second du premier tour avec 17,07% des voix, Pierrick Robert ne doute pas de sa victoire le 30 septembre prochain face à un " dinosaure de la politique ", en la personne de Jean-Luc Poudroux. Le jeune élu saint-louisien tient à affirmer son indépendance vis à vis de Thierry Robert, son frère. " Je serai le député. Ce ne sera pas Thierry Robert ", affirme-t-il, balayant la volonté de l'ancien député de régionaliser ce scrutin du second tour. En ce qui concerne les enjeux de cette élection, trois priorités pour Pierrick Robert : la fin de la carrière de Bois Blanc, sortir de la crise requin et aider les plus fragiles. Entretien.

