Vendredi 28 septembre 2018, l'écrivaine mauricienne, lauréate du Prix Métis des Lycéens en 2017 avec son roman Tropique de la violence paru aux éditions Gallimard, rencontrera les lycéens du lycée Jean Hinglo. Après les lycéens portois, Nathacha Appanah rencontrera les élèves de huit autres lycées réunionnais pour débattre avec eux du sujet de son livre.

Le 14 décembre dernier, deux élèves de chacun des neuf lycées réunionnais participant au prix défendaient le roman choisi par leur classe au sein du jury. Au terme de leurs délibérations à huis clos à l’Hôtel de ville de Saint-Denis, ces lycéens désignaient Nathacha Appanah comme septième lauréate du Prix du Roman Métis des Lycéens après Beyrouk (lauréat 2016), Mohamed Mbougar Sarr (lauréat 2015), Guillaume Staelens (lauréat 2014), Cécile Ladjali (lauréate 2013), Carole Zalberg (lauréate 2012) et Delphine Coulin (lauréate 2011).

Un thème à forte résonnance

Les lycéens se sont déclarés touchés par le thème de l’immigration évoqué dans Tropique de la violence et par ses résonances dans l’actualité. Récompensé par de nombreux prix, dont le Prix Anna de Noailles de l’Académie française, le Fémina des lycéens et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint- Denis, le sixième roman de Nathacha Appanah aborde de manière âpre et poétique le sort des mineurs isolés à Mayotte.

Pour rappel, les lycéens avaient à choisir, pour l’édition 2017 du Prix du Roman Métis des Lycéens, parmi quatre romans sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis, prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis : Nathacha Appanah, Tropique de la violence (Gallimard), Martine Duquesne, La solitude des enfants sages (La Cheminante), Gaël Faye, Petit Pays (Grasset) et Monique Séverin, La bâtarde du Rhin (Vents d’ailleurs).

Un Prix initié par la Ville de Saint-Denis et ses partenaires

Créé en 2011, le Prix du Roman Métis des Lycéens, émanation du Grand Prix du Roman Métis (prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis), mobilise depuis sept ans des jeunes et des équipes pédagogiques de toute l’île autour d’une littérature contemporaine porteuse des valeurs d’humanisme, de métissage et de diversité.

Initié par la Ville de Saint-Denis, La Réunion des Livres, l’Académie de la Réunion et la Direction des affaires culturelles océan Indien, en partenariat avec le Rotary club Saint-Denis Bourbon et la Sofia, ce prix s’inscrit dans un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé aux lycéens et invite les élèves de seconde et 1ère à lire quatre romans francophones parus depuis moins d’un an, sélectionnés pour eux par le jury du Grand Prix du Roman Métis.

Huit autres lycées concernés par cette rencontre littéraire

L'écrivaine mauricienne entame donc un tour des lycées de l'île avec des rencontres-débats organisées dans les établissements suivants : Maison Blanche à Saint-Gilles-les-Hauts, Pierre Poivre à Saint-Joseph, Stella à Saint-Leu, Paul Moreau à Bras Panon, Louis Payen et Evariste de Parny à Saint-Paul, Levavasseur et Lislet Geoffroy à Saint-Denis.